شكرا لقرائتكم ستاد القاهرة يبتسم للأهلي في مواجهات القمة.. 24 فوزا للأحمر و16 للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد الأهلي الأكثر فوزا في مباريات القمة التي تم خوضها على استاد القاهرة الدولي، متفوقا عن غريمه الزمالك، قبل مباراة السبت، بالجولة الـ21 من عمر الدوري.

وهناك 72 قمة لعبت على استاد القاهرة، انتهت منها 32 بالتعادل، مقابل 24 فوز للأهلي، و16 انتصار للزمالك، وأكبر نتيجة على استاد القاهرة كانت (6-1) في مايو 2002.

ويتجدد لقاء المتعة والتشويق في الايجيبشن ليج، عندما يلتقي فريقا الأهلي والزمالك بمسابقة الدوري العام في إطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، في مواجهة طال انتظارها بالدوري بعد إلغاء مباراة الدور الأول عقب انسحاب الزمالك واعتبار الأهلي منتصراً، ورغم ما سبقها من نتائج وتفاوت مستويات فنية، أو حتى غيابات قهرية للإيقاف أو الإصابة تبقى القمة بلا توقعات تحمل في جعبتها العديد من الإثارة لعشاق الساحرة المستديرة.

ويدخل كل من الأهلي والزمالك اللقاء رافعين شعار لا بيل عن الفوز، فلكل منه حساباته الخاصة، وحاجته الضرورية لتحقيق الفوز المعنوي في لقاء مهم قبل المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتحفيز اللاعبين وإرضاء الجماهير العريضة.

وعلى أرض استاد القاهرة الدولي أو استاد "الرعب"، مع دقات التاسعة مساءً يوم السبت المقبل، تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، في مباراة على خط النار حيث تتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين.

الأهلي متصدر الدوري بـ 56 نقطة وهو الأفضل دفاعاً وهحجوماً، بينما استقر الزمالك في الوصافة برصيد 39 نقطة، إلا أن 90 دقيقة بين القطبين ستكون خارج حسابات الكرة ولغة الأرقام، لا تعترف بالأفضل في الموسم ولكن بالأفضل يوم المباراة.

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يبحث كل فريق عن حصد فوز مهم قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لدعم اللاعبين معنوياً وإرضاء الجماهير، الأهلي في حالة الفوز يقترب من حصد اللقب 42 بالدوري، والزمالك مع الانتصار يؤجل تتويج غريمه التقليدي ويقلص الفارق إلى 14 نقطة بدلاً من 17.

قبل اللقاء سجل هجوم الأهلي 52 هدفاً فيما سجل الزمالك 25، وهو ما يعني أن قوة الزمالك الهجومية تعادل نصف القوة الهجومية للكتيبة الحمراء.

أكبر فوز حققه الأهلي في الدوري كان على حساب طنطا بخماسية نظيفة، ثم أسوان بخماسية مقابل هدف، وفي المقابل كان أكبر نتيجة حققها الزمالك هي 3/2 على حساب طنطا.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف فيما استقبل الزمالك 14، وهو ما يؤكد صلابة الدفاعات الحمراء التي تعد الأفضل في الموسم الجاري، ولذلك فالأهلي بلا هزيمة حتى الآن بعد 18 فوز وتعادلين وتلقى الزمالك 3 هزائم وحقق 11 انتصاراً وتعادل في 6 مباريات، وبات السؤال الحائر بين الجماهير في الشارع الكروي، هل يواصل قطار الأهلي انتصاراته أم يكون للفارس الأبيض رأي آخر؟