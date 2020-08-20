محمود متولي يغادر المستشفي غدا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي

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جدة - عمرو شويل يُغادر محمود متولي مدافع الاهلي غداً ، الجمعة، المستشفي التى أجرى فيها عملية الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية ، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي ، موضحاً ان متولي سوف يغادر المستشفى غدا وانه حرص على التواصل معه والاطمئنان على حالته بعد اجراء الجراحة.

وأجرى محمود متولي جراحة الرباط الصليبي بنجاح في احد مستشفيات منطقة المهندسين تحت اشراف الدكتور أحمد عبد العزيز المستشار الطبي للنادي ، وفضل متولي اجراء الجراحة في القاهرة لثقته في الدكتور أحمد عبد العزيز ولعدم اهدار الوقت في التحضير للسفر خاصة في ظل صعوبة الطيران بعد ازمة كورونا ،ويحتاج محمود متولي لفترة علاج تصل لـ٩ اشهر وفقا للبروتوكول العالمي لعلاج الصليبي.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على زيارة متولي للاطمئنان على حالته بعد جراحة الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، ورافق الخطيب في الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق ، وقام الخطيب بالشد من أزر اللاعب، وتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى للملاعب، مؤكدًا دعم النادي له في هذه الإصابة، وثقة الجميع في عزيمته وقدرته على تخطي الإصابة والعودة لدعم الفريق من جديد.

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وتعرض محمود متولي للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان بالدوري التي أقيمت مساء الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.يُغادر محمود متولي مدافع الاهلي غداً ، الجمعة، المستشفي التى أجرى فيها عملية الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية ، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي ، موضحاً ان متولي سوف يغادر المستشفى غدا وانه حرص على التواصل معه والاطمئنان على حالته بعد اجراء الجراحة.

وأجرى محمود متولي جراحة الرباط الصليبي بنجاح في احد مستشفيات منطقة المهندسين تحت اشراف الدكتور أحمد عبد العزيز المستشار الطبي للنادي ، وفضل متولي اجراء الجراحة في القاهرة لثقته في الدكتور أحمد عبد العزيز ولعدم اهدار الوقت في التحضير للسفر خاصة في ظل صعوبة الطيران بعد ازمة كورونا ،ويحتاج محمود متولي لفترة علاج تصل لـ٩ اشهر وفقا للبروتوكول العالمي لعلاج الصليبي.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على زيارة متولي للاطمئنان على حالته بعد جراحة الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، ورافق الخطيب في الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق ، وقام الخطيب بالشد من أزر اللاعب، وتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى للملاعب، مؤكدًا دعم النادي له في هذه الإصابة، وثقة الجميع في عزيمته وقدرته على تخطي الإصابة والعودة لدعم الفريق من جديد.

وتعرض محمود متولي للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان بالدوري التي أقيمت مساء الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.