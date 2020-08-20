شكرا لقرائتكم 18 أهلاوي و15 زملكاوي تم طردهم في مباريات القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحظى مباريات القمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية بالندية والإثارة، وتشهد تقديم كل اللاعبين أقصى ما لديهم باعتبارها مباراة الموسم، من أجل نيل استحسان جماهيرهم، لأن الجميع يراها بطولة من نوع خاص، والفوز بنقاطها الثلاث يقل عن التتويج ببطولة.

وتشهد مباريات الدوري حماس شديد يكون نتيجته تعرض أكثر من لاعب للطرد نتيجة الضغوط العصبية أو والحماس الزائد بسبب قوة المباراة والاهتمام الإعلامي غير العادي بها.

ولعل أبرز اللاعبين الذين تعرضوا للطرد في مباريات القمة:

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18 لاعب أهلاوي تم طردهم في القمة بالدوري وهم:



(حلمى أبوالمعاطي، صالح سليم، عبدالعزيز عبدالشافي زيزو، شريف عبدالمنعم، زكريا ناصف، علاء ميهوب، حمادة صدقي، مصطفى عبده، علاء عبدالصادق، طارق خليل، حسام حسن، إبراهيم حسن -مرتين-، أسامة عرابي، أحمد رجب، إبراهيم سعيد، أحمد السيد، محمد شوقي، حسام عاشور).

15 لاعب زملكاوي تعرضوا للطرد في القمة بالدوري وهم:



(محمد توفيق، أحمد رمزي، هشام يكن، نبيل محمود، أشرف يوسف، إسماعيل يوسف، مدحت عبد الهادى -مرتين-، محمد صبري، أيمن عبدالعزيز، تامر عبدالحميد، محمد أبوالعلا، إبراهيم سعيد، حازم أمام الصغير، محمد إبراهيم، أحمد سيد زيزو).