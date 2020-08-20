شكرا لقرائتكم مزايا تنتظر مشتركي أندية city club بعد افتتاح المرحلة الثانية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة استادات القابضة افتتاح المرحلة الثانية من سلسلة أندية سيتي كلوب اليوم، الخميس، بعد الإقبال الكبير على الحجز بالمرحلة الأولى حيث نجحت سلسلة الأندية الجديدة في 15 مدينة بمختلف محافظات مصر في كسب ثقة قطاع كبير من الجماهير خاصة وأنها تعد أول سلسلة أندية مخصصة لأبناء المحافظات والأقاليم بخدمات عالمية بعيدا عن القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وجاء القرار بافتتاح الحجز في المرحلة الثانية بسبب الإقبال الكبير على الحجز في المرحلة الأولى نتيجة الثقة الكبيرة في سلسلة أندية سيتي كلوب المملوكة لشركة استادات التى نجحت في إنجاز العديد من المشروعات الكبيرة والجديرة بالاحترام في اوقات قياسية آخرها قناة النادي الأهلي وستاد الأهلي الجديد بالسلام.

وتنتظر مشتركي سيتي كلوب في المرحلة الثانية العديد من المزايا التى لا توجد في أي أندية أخرى بكل محافظات وأقاليم مصر شمالا وجنوبًا جاء أبرزها كالتالي:



طفرة خدمية بالمحافظات والأقاليم

بعدما أعلنت شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروعها الأضخم بإنشاء 15 فرعا من سلسلة أندية City Club والتى ستقام فى 15مدينة مختلفة من محافظات الجمهورية، فى إطار توجه الشركة نحو توفير جميع الخدمات للأقاليم بمقاييس عالمية وستكون بمثابة طفرة خدمية وإنشائية من خلال سلسلة أندية عملاقة بعيدا عن العاصمة، والمقرر إطلاق أول5 أندية وافتتاحها بشكل رسمي فى أكتوبر المقبل، على أن يتم تباعاً افتتاح باقى الأندية الخمسة عشر حتى أكتوبر من عام 2022 وتضم خريطة سلسلة أندية City Club ١٥ فرعا في محافظات مصر بأقاليم الدلتا والصعيد والقناة في مدن شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسيوط، أسوان الجديدة، بنى سويف، دمياط، سوهاج، دمنهور، المنيا، السويس.

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سهولة الاشتراك

يعد نظام الاستراك أيضا من أهم المميزات التى تميز فروع سيتى كلوب حيث تقوم إدارات الأندية بوضع أساليب سهلة من أجل تسهيل الإشتراك على الأعضاء الراغبين فى الإشتراك حيث يمكن الاشتراك من خلال زيارة مكاتب الاشتراكات أو عبر الهاتف بالرقم الموحد 15551 أو عن طريق الواتساب على رقم 0020215551 أو باستمارة الاشتراك على حسابات الأندية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام.



سهولة السداد

أعلنت إدارة سلسلة أندية سيتي كلوب عن تسهيلات كبيرة في السداد من خلال تقسيط قيمة العضوية من سنة حتى 5 سنوات عن طريق شركة استادات القابضة مباشرة أو من خلال بنك CIB وجاءت أسعار العضويات تنافسية مقارنة بالخدمات الكبيرة التى تقدمها لأول مرة في 15 مدينة مصرية والأكاديميات الرياضية المميزة.



الانضمام إلى مجتمع جديد

تستهدف سلسلة أندية سيتى كلوب تكوين مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة في مكان واحد بـ15 مدينة مصرية حيث تضم الأندية اماكن ترفيهية مثل السينما ومسرح ومناطق اطفال ومكتبات ومراكز تجميل وتسوق للمرأة وخدمات حكومية كالشهر العقاري والسجل المدني بجانب المطاعم والعيادات.



مشروع صناعة أبطال رياضيين

تضم أندية سيتى كلوب أكاديميات رياضية لتجهيز أبطال المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد حيث يمنحهم سيتي كلوب الفرصة في المشاركة بالمنافسات المحلية كما تطلع لأن يكونوا نواة المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.