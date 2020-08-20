شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. طارق السيد: بن شرقي كلمة السر فى الأبيض.. وأجاى لاعب تقيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق نصائح لنجوم القلعة البيضاء قبل مواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدورى ، وقال طارق السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"كلمة السر فى الزمالك سيكون أشرف بن شرقى مستواه بيتطور من لقاء لأخر ولو كان فايق يوم السبت هيفرق معانا ، بينما فى الاهلى أنا بعمل حساب كبير أوى لـ "أجاى" لاعب مؤثر فى الاهلى جدا واكتسب خبرة كبيرة بالدوري المصرى وتقل بلغة الكورة بيعرف يجيب جول".

ووجه طارق السيد نصائح لنجوم الزمالك قبل القمة قائلا :"زيزو لازم ميصعبش الكورة على نفسه ولو رجع لمستواه قبل الكورونا سيكون فى مكان أخر بعيداً عن الدوري المصرى فى الموسم المقبل ، ومصطفى محمد لازم يفوق لنفسه هو لسه معملش حاجة ، ومشغول بالسويشال ميديا لازم يركز فى كل ماتش كأنه لسه بيبدأ جديد وساعتها هيبقى فى مكان اوربى السنة المقبلة".

وعن تصرفه حال تلقيه عرضاً مقابل 40 مليون جنيه قال طارق السيد:"الارقام بقت صعبة أوى كنا بناخد أقل من المبالغ دى كتير وصراحة الارقام دلوقتى تجنن أى حد ، بس زمان اتعرض عليا عرض يفوق عرض الزمالك بـ 400 ألف جنيه وكان وقتها رقم كبير ورفضت ".

Advertisements

ويعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم أسماء طاقم الحكام الأوروبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة الحكام، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

ويدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.