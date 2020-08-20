شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. تعرف على موقف أحمد الشيخ من المشاركة فى القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع أحمد الشيخ لاعب الاهلي لفحص طبي قبل مران غداً ،الجمعة، لتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل ضمن منافست الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز ، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن موقف أحمد الشيخ من مباراة الزمالك سيتحدد في مران الغد حيث يُعاني اللاعب من إصابة في كاحل القدم ، وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الطبي للفريق سيقوم بمحاولة أخيرة خلال مران الغد لتحديد موقف اللاعب من مباراة الزمالك. Advertisements وتعرض أحمد الشيخ للأصابة في الكاحل خلال مباراة أسوان بالجولة العشرون للدوري التى أقيمت مساء الأثنين الماضي وإنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة. في شأن أخر ، قال سيد عبد الحفيظ إن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، جاهز للدخول في قائمة الأهلي لمباراة الزمالك ، موضحاً أن حالة جيرالدو تحسّنت كثيراً من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة التي كانت عبارة عن آلام في العضلة الخلفية، مُشيراً إلى أن اللاعب سيشارك في مران الغد الجماعي بنسبة كبيرة؛ تمهيداً للانضمام لقائمة الفريق في مباراة الزمالك.. وخاض جيرالدو جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلي الخاص بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة.

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