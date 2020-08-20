شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. عبد الحفيظ يؤكد جاهزية جيرالدو لمباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق جاهز من دخول قائمة مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز ، وأوضح عبد الحفيظ أن حالة جيرالدو تحسّنت كثيراً من الإصابة التى تعرض لها في مبارة أسوان الأخيرة والتى كانت عبارة عن الآم في العضلة الخلفية ، مُشيراً إلى أن اللاعب سيشارك في مران الغد الجماعي بنسبة كبيرة تمهيداً للإنضمام لقائمة الفريق في مباراة الزمالك.

وخاض جيرالدو جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم ،الخميس، على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلي الخاص بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة.

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من ناحية أخرى ، حرص محمود الخطيب، رئيس الاهلي على زيارة محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم اليوم، الخميس؛ للاطمئنان على حالته بعد إجراء جراحة ناجحة في الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، ورافق الخطيب في الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق. وقام الخطيب بالشد من أزر اللاعب، وتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى للملاعب، مؤكدًا دعم النادي له في هذه الإصابة، وثقة الجميع في عزيمته وقدرته على تخطي الإصابة والعودة لدعم الفريق من جديد.

وخضع متولي لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي على يد الدكتور أحمد عبدالعزيز، حيث طلب اللاعب من سيد عبد الحفيظ إجراء الجراحة في القاهرة بمعرفة الدكتور أحمد عبدالعزيز لثقته وثقة الجميع بقدراته وخبراته العالمية في مثل هذه الجراحات. وتعرض محمود متولي للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان بالدوري التي أقيمت مساء الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.