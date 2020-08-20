شكرا لقرائتكم فايلر يرفض محاولات تدعيم دفاع الأهلي بقائد الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المحاولات التى قام بها البعض داخل النادي مؤخراً لتدعيم صفوف الفريق عن طريق التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الأسماعيلي ، خاصة بعد تعرض محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد فايلر أنه لا يرى أن المحمدي سيكون إضافة لخط دفاع الأهلي، ويرفض مخطط لجنة التخطيط في التعاقد معه لتعويض غياب متولي لمدة لن تقل عن 6 شهور، حيث لا يقتنع المدرب السويسري في قدرات المحمدي على أن يكون له دور مؤثر مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وتضغط لجنة التخطيط بالأهلي على فايلر من أجل إقناعه بضم باهر المحمدي، باعتباره من أبرز المدافعين في الدوري المصري، بخلاف أنه يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، إلا أن رفض فايلر فكرة التعاقد معه حال دون التفكير في ضم قائد الإسماعيلي.

وأربكت إصابة محمود متولي مدافع النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالنادي، خاصة وأن الاتجاه السائد داخل النادي في الفترة الأخيرة هو صرف النظر عن التعاقد مع مدافع جديد في الموسم الجديد والاكتفاء بالمجموعة الموجودة، مع إمكانية عودة محمد عبد المنعم "كامبوس" لصفوف الفريق بعد انتهاء اعارته لسموحة .

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وناقشت لجنة التخطيط ملف تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود متولي، والتي قد تستغرق فترة طويلة وستبعده عن مباريات الفريق هذا الموسم بالإضافة لمعظم مباريات الموسم الجديد، وبالتالي أصبح تدعيم الخط الخلفي أمر واجب لتعود الإدارة الحمراء للتفكير في الدخول بمفاوضات لضم أسامة جلال مدافع انبي، بعد تعثر ضم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي وباهر المحمدي مساك الإسماعيلي.

وحصل الأهلي في وقت سابق على توقيع أسامة جلال، إلا أن هناك جدل فني بخصوص اللاعب فهناك من يري أنه سيمثل إضافة للفريق خاصة وأنه لازال صغير السن ويتمتع بإمكانيات فنية وبدنية جيدة، فضلاً عن كونه واحد من أهم المدافعين الصاعدين فى الكرة المصرية، خاصة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 والتى فاز الفراعنة بلقبها، ليتأهل مع أبناء شوقى غريب لأولمبياد طوكيو، بينما يرى تيار أخر أن اللاعب يفتقد للخبرات ولا يمتلك المقومات التي تؤهله للعب للأهلي ف الوقت الحالي وهو ما سيتمحسمه خلال الفترة المقبلة.