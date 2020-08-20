شكرا لقرائتكم خروج ليون يؤهل أياكس إلى "مجموعات" دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشارك فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم مباشرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعدما تأهل بايرن ميونخ لنهائي النسخة الحالية من البطولة، أمس الأربعاء. وتأهل أياكس لدور المجموعات مباشرة بدلا من خوض مباريات الدور التمهيدي، لأن بايرن ومنافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، تأهلا للنسخة الجديدة من البطولة كبطلين للدوري الألماني والفرنسي. ويعني هذا أن المكان الإضافي الذي يحصل عليه بطل النسخة الحالية للمشاركة في دور المجموعات بالنسخة الجديدة لن يحتاجه طرفا النهائي، لذلك ذهب لأياكس، الذي فاز بالبطولة أربع مرات سابقة ووصل للدور قبل النهائي في عام 2019، ولكنه خرج من دور المجموعات في النسخة الأخيرة. ونشر أياكس صورة للاعبي الفريق وشعار دوري أبطال أوروبا، وعلق عليها "لقد عدنا، يا عزيزي".

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