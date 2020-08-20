لعنة المارد الأحمر تطارد رمضان صبحي.. مشادة مع الجماهير ووكيل أعماله.. وهدرسفيلد يشكو اللاعب.. وعرض إيطالي يبعده عن ملايين بيراميدز

كتب: ضياء السقا

مازالت أزمة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، تلقي بظلالها على الشارع الكروي، فضلا عن حالة الغضب الشديدة التي انتابت جماهير القلعة الحمراء، بعد قرار اللاعب برغبته في الانتقال لبيراميدز.

أنباء عن مشاجرة رمضان مع جماهير الأهلي

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن دخول رمضان صبحي، في مشادة مع بعض جماهير الأهلي، أثناء قضاء الإجازة برفقة زوجته حبيبة إكرامي داخل مطعم بالساحل.

رمضان ينفي

من جانبه، نفى رمضان صبحي، ما تردد مؤخراً بشأن دخوله فى مشادة كلامية عنيفة مع بعض مشجعى الأهلى خلال وجوده فى الساحل الشمالى، مؤكداً أن ما تردد فى هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وليس له أساس من الصحة.

وأوضح صبحي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن علاقته قوية بجماهير الأهلي ولم تحدث أى مشاحنات بينه وبينهم مثلما تردد مؤخراً عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

كواليس مشادة رمضان مع وكيله

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي إسلام صادق، أن هناك مشادة حدثت بين نادر شوقي، وكيل اللاعبين، ورمضان صبحي، خلال الفترة الماضية.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "رمضان احتد على نادر شوقي وأكد له بأنه لا يبحث له عن عروض احترافية خلال الفترة الأخيرة، وتفاجيء اللاعب من شخص آخر في الجلسة بأن هناك عرضا من بيراميدز".

وأضاف: "شريف إكرامي ووالده لم يكن لهما دخل على الإطلاق فى انتقاله إلى صفوف بيراميدز، وأبلغهما بعد اتفاقه مع مسئولي النادي على كافة التفاصيل المالية".

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هدرسفيلد يشكو رمضان

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلامية أن نادي نادي هيدرسفيلد تاون الانجليزي، تقدم بشكوى ضد رمضان صبحي جناح الفريق بسبب غيابه عن التدريبات منذ انتهاء اعارته مع النادي الأهلي.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة عام ونصف، وانتهت في 30 يونيو الماضي، إلا أن اللاعب لا يزال متواجداً في مصر.

وأفادت الوسائل الإعلامية بأن هدرسفيلد تقدم بشكوى للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد صبحي، بسبب تغيّبه عن تدريبات الفريق رغم إبلاغه بالعودة.

يأتي هذا بعدما رفض صبحي الانتقال إلى النادي الأهلي، رغم الاتفاق على كافة التفاصيل مع ناديه، إلا أنه أبلغ الأحمر برغتبه في الانتقال إلى بيراميدز.

ويسعى بيراميدز لشراء اللاعب، إلا أنه تم رفض عرضه المادي من قبل إدارة النادي الإنجليزي، حيث يطلب الحصول على 7 مليون جنيه استرليني.

عرض إيطالي يُبعد اللاعب عن بيراميدز

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نادي بولونيا يستعد لتقديم عرض لشراء رمضان صبحي.

وقالت الصحيفة إن بولونيا أبدى رغبته في التعاقد مع "صبحي" واستعداده للدخول في مفاوضات رسمية مع فريقه هيدرسفيلد تاون لإنهاء الصفقة.

وأضافت أن هناك اهتماماً كبيراً من إدارة الفريق الإيطالي للظفر بخدمات اللاعب الملقب بـ" محمد صلاح الجديد" على حد وصفها.

وتابعت الصحيفة أن مسئولي بولونيا لديهم تفاؤل بضم اللاعب، إيماناً بقدراته الفنية، حيث "يرون فيه مستقبل محمد صلاح"، الذي لفت الانظار في الدوري الإيطالي بعد تألقه مع فيورنتينا وروما.

وأضافت الصحيفة أن صبحي قادر على التواجد أساسياً في خطة سينيشا ميهايلوفيتش المدير الفني لبولونيا، سواء في الجناح الأيسر أو الأيمن للفريق.

يشار إلى أن الأهلي كان قد أعلن خروج رمضان (23 عاماً) من حساباته الفنية، بعدما رفض التجديد واختار الانتقال إلى نادي بيراميدز.