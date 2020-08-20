محمود متولى يغادر المستشفى غداً بعد إجراء جراحة الصليبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُغادر محمود متولي، مدافع الأهلي غداً، الجمعة، المستشفي التى أجرى فيها عملية الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى، موضحاً أن متولي سوف يغادر المستشفى غدا وأنه حرص على التواصل معه والاطمئنان على حالته بعد اجراء الجراحة.

وأجرى محمود متولي جراحة الرباط الصليبي بنجاح فى أحد مستشفيات منطقة المهندسين تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز المستشار الطبى للنادى، وفضل متولى إجراء الجراحة في القاهرة لثقته فى الدكتور أحمد عبد العزيز ولعدم إهدار الوقت فى التحضير للسفر، خاصة فى ظل صعوبة الطيران بعد أزمة كورونا ، ويحتاج محمود متولي لفترة علاج تصل لـ٩ أشهر وفقا للبروتوكول العالمى لعلاج الصليبي.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى، على زيارة متولى للاطمئنان على حالته بعد جراحة الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، ورافق الخطيب فى الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وشد الخطيب من أزر اللاعب، وتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى للملاعب، مؤكدًا دعم النادى له فى هذه المحنة، وثقة الجميع فى عزيمته وقدرته على تخطى الإصابة والعودة لدعم الفريق من جديد.

وتعرض محمود متولى للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان بالدوري التي أقيمت مساء الاثنين الماضى، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.