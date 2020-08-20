شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ماذا تغير فى الأهلي والزمالك بعد كورونا قبل القمة 120؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى كافة أنحاء العالم العربى صوب استاد القاهرة فى التاسعة مساء السبت المقبل لمتابعة المباراة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى ضد الزمالك، فى المواجهة التى تحمل الكثير للفريقين، خاصة أن كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه التى تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر.

وشهدت صفوف الأحمر والأبيض تغييرات عديدة بعد جائحة كورونا التى ضربت العالم بأسره، وتسببت فى تجميد النشاط الكروى فى مصر منذ مارس الماضى قبل أن يعود فى 6 أغسطس الجارى، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماذا فعل الأهلى والزمالك بعد عودة الدورى؟

ج: لعب الأهلى ثلاث مباريات فاز على إنبى 2-0 وعلى أسوان 3-0 وتعادل مع الإنتاج الحربى 1-1 فيما لعب الزمالك 4 مباريات فاز على المصرى والمقاصة بنفس النتيجة 1-0 وتعادل مع الاتحاد السكندرى 1-1 ومع نادى مصر سلبياً.

س: ماذا عن التغييرات الفنية التى طرأت على الأهلى والزمالك؟

ج: فقد الأهلى عدداً من نجومه، مثل رمضان صبحى وشريف إكرامى وحسام عاشور لانتهاء رحلتهم مع القلعة الحمراء وكهربا للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر وحسين الشحات ومحمود متولى وأحمد الشيخ للإصابة، فى المقابل ليس هناك تغييرات كبيرة فى صفوف الزمالك باستثناء إيقاف عبد الله جمعة للإنذار الثالث وشيكابالا وإمام عاشور بعد أحداث السوبر.

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س: وماذا عن القيادة الفنية للقطبين مع فايلر وكارتيرون؟

ج: نجح قطبا الكرة المصرية فى تمديد تعاقد مدربيهم خلال فترة توقف الدوري لمدة موسم جديد، وحقق فايلر مع الأهلى لقب السوبر المصرى على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض، ونجح الأهلى فى الوصول لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقى، فى المقابل كارتيرون قاد الزمالك للفوز على الأهلى فى السوبر المصري، الذى أقيم فى الإمارات، بركلات الترجيح كما توج بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى 3-1، وقاد الأبيض لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة الترجى التونسى أيضاً.

س:ما موقف الأهلى والزمالك فى جدول ترتيب الدورى بعد كورونا؟

ج: يتصدر الأهلى ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة جمعها من 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

س: كيف انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والزمالك؟

ج: مباراة الأهلى والزمالك فى الدور الأول شهدت غياب الفارس الأبيض بسبب تعذر وصول حافلة الفريق لأرض استاد القاهرة، لتحتسب نقاط المباراة للقلعة الحمراء.