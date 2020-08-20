شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: حلمى طولان طردنا من معسكر الزمالك بسبب أكلة "حمام وأوزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكرياته وطقوسه مع مباراة القمة مؤكداً أن النوم بشكل جيد كان على رأس أولوياته فى الاستعداد لمواجهة الأهلى، وقال طارق السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أتذكر تعرضنا للطرد من معسكر مباراة الزمالك قبل إحدى المباريات الأفريقية، فلقد كنا صغار وقررت أنا وعبد الواحد السيد وأيمن عبد العزيز وطارق السعيد أن نطلب أكلة حمام وأوزى دليفرى وبالفعل وضعنا خطة لتهريب الأكل للغرفة دون أن يلاحظ أحد"

وأضاف طارق السيد، "فجأة وجدنا حلمى طولان اقتحم الغرفة الساعة 12 بليل وشافنا قاعدين بناكل ولم يمتعض ولم يغضب وطالبنا بمواصلة تناول الطعام، فقولنا الحمد لله الموقف عدى ونمنا صحينا لقينا نفسنا خارج المباراة وقالنا اتفضلوا بره، واكتشفنا أنه استدعى لاعبين آخرين وجهز نفسه قبل أن يقوم بطردنا من المعسكر، واتعلمنا الأدب وقتها".

وعن ذكريات مع مباريات الأهلى قال طارق السيد، "طول عمرى أهم حاجة عندى أنام كويس يوم المباراة وأصحى أفطر وأنام تانى بمعنى أخد كفايتى من النوم ولازم أول لما أنزل الملعب أروح لنص ملعب الأهلى عشان اخد حماس الجمهور".

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وتابع طارق السيد، "فى لاعيبة فى الزمالك ولا كان بيفرق معاهم هيلاعبوا مين زى جمال حمزة وحازم إمام ، الاثنين عندهم لامبالاة غريبة".

ويعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم أسماء طاقم الحكام الأوروبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة الحكام، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

ويدخل فريق الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما فريق الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.