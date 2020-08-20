شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلى والزمالك قمة على خط النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد لقاء المتعة والتشويق في الإيجيبشن ليج، عندما يلتقي فريقا الأهلي والزمالك بمسابقة الدوري العام في إطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، في مواجهة طال انتظارها بالدوري بعد إلغاء مباراة الدور الأول عقب انسحاب الزمالك واعتبار الأهلي منتصراً، ورغم ما سبقها من نتائج وتفاوت مستويات فنية، أو حتى غيابات قهرية للإيقاف أو الإصابة تبقى القمة بلا توقعات تحمل في جعبتها العديد من الإثارة لعشاق الساحرة المستديرة.

ويدخل كل من الأهلي والزمالك اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز، فلكل منه حساباته الخاصة، وحاجته الضرورية لتحقيق الفوز المعنوي في لقاء مهم قبل المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لتحفيز اللاعبين وإرضاء الجماهير العريضة.

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