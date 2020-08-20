اورساتو يدير نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يتولى الحكم الإيطالي دانيلي اورساتو مسؤولية إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأحد المقبل في لشبونة بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ونال اورساتو /44 عاما/ شارة التحكيم الدولي منذ عام 2010 ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها إدراة نهائي إحدى البطولات الأوروبية الكبرى.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، يحمل مساعدو اورساتو الجنسية الإيطالية أيضا، وكذلك الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو (فار).