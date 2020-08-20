الأهلي: متولي يغادر المستشفى الجمعة بعد جراحة الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مدافع الفريق محمود متولي سيغادر المستشفى غدًا الجمعة، بعد خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وكان متولي خضع لعملية جراحية أمس الأربعاء بعد إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال لقاء أسوان الأخير والذي انتهى لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (3-0) ضمن حسابات الأسبوع الـ20 من مسابقة دوري we المصري.

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وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن متولي سيغادر المستشفى غدًا الجمعة، لافتًا إلى أنه حرص على التواصل معه والاطمئنان على حالته بعد إجراء الجراحة.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على مؤازرة اللاعب بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

جدير بالذكر أن متولي انتقل إلى صفوف الأهلي خلال الموسم الحالي قادمًا من فريق الإسماعيلي، ليشارك صاحب الـ 27 عامًا في 15 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو أفريقية.