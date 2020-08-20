دونجا يواصل التأهل

واصل محمود عبد العاطي دونجا لاعب أرتكاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي تدريباته التأهيلية داخل احدى مراكز التأهيل استعدادًا للعودة للملاعب خلال الفترة القادمة. الفترة القادمة. و نشر دونجا عبر صفحته الشخصية على انستجرام ڤيديو أثناء قيامه بالبرنامج التأهيلي رفقة يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك . لاعب نادي الزمالك . و يرفض الجهاز الفني للدراويش بقيادة الفرنسي ديديه جوميز الاستعجال في عودة دونجا للملاعب، منتظرًا الانتهاء من برنامجه التأهيلي بالكامل قبل الانتظام في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

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