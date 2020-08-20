فحص طبي قبل مران الأهلي غدًا لـ أحمد الشيخ

يخضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل مران غدًا، الجمعة؛ لتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة

الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، إن موقف أحمد الشيخ من مباراة الزمالك سيتحدد في مران الغد، يُعاني اللاعب من إصابة في

كاحل القدم.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الطبي للفريق سيقوم بمحاولة أخيرة خلال مران الغد؛ لتحديد موقف اللاعب من مباراة الزمالك.

وتعرض أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل خلال مباراة أسوان بالجولة العشرين للدوري التي أقيمت مساء الإثنين الماضي وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.