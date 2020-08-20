يخضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل مران غدًا، الجمعة؛ لتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولةالدوري الممتاز.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، إن موقف أحمد الشيخ من مباراة الزمالك سيتحدد في مران الغد، يُعاني اللاعب من إصابة فيكاحل القدم.
وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الطبي للفريق سيقوم بمحاولة أخيرة خلال مران الغد؛ لتحديد موقف اللاعب من مباراة الزمالك.
وتعرض أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل خلال مباراة أسوان بالجولة العشرين للدوري التي أقيمت مساء الإثنين الماضي وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر فحص طبي قبل مران الأهلي غدًا لـ أحمد الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.