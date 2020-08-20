سيد عبدالحفيظ: جيرالدو جاهز لقمة الأهلي والزمالك

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي إن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، جاهز للدخول في قائمة الأهلي لمباراة الزمالك، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح عبدالحفيظ، أن حالة جيرالدو تحسّنت كثيرًا من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة، التي كانت عبارة عن آلام في العضلة الخلفية، مُشيرًا إلى أن اللاعب سيشارك في مران الغد الجماعي

بنسبة كبيرة؛ تمهيدًا للانضمام لقائمة الفريق في مباراة الزمالك.

وخاض جيرالدو جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلي الخاص بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة.