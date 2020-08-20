محمود متولي يغادر المستشفى غدًا بعد جراحة الصليبي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود متولي، لاعب الفريق، سيُغادر غدًا الجمعة، المستشفى الذي أجرى فيه عملية الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، موضحًا أن اللاعب أجرى

جراحة الرباط الصليبي بنجاح، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

وقال عبدالحفيظ، إن متولي سيغادر المستشفى غدًا، وإنه

حرص على التواصل معه والاطمئنان على حالته بعد إجراء الجراحة.

وتعرض محمود متولي للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة، التي أقيمت على ستاد القاهرة، الإثنين الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.