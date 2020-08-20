النصر يواجه سيراميكا وديًا استعدادًا لاستئناف دوري القسم الثاني

يواجه فريق النصر بقيادة سيد عيد، نظيره سيراميكا بقيادة ، اليوم الخميس وديًّا في الرابعة عصرًا، على استاد النصر الرياضي، ضمن الاستعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني المقرر لها يوم 20 سبتمبر.

فاز فريق النصر على البنك الأهلي بثلاثية دون مقابل، وهي المباراة التجريبية الأولى، ومن المقرر أن يستهل النصر مبارياته بالقسن الثاني بمواجهة المريخ البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري.

تقدم محمود السيد بالهدف الأول_ للنصر في بداية الشوط الثاني من ضربة رأس قوية وفي الشوط، الثاني_ أضاف يوسف مجدي عبد الغني الهدف الثاني من انفراد وأودع الكرة في الزاوية اليسري لحارس البنك وقبل نهاية اللقاء تمكن يوسف عبد الغني من تسجيل الهدف الثالث لفريقه والثاني له من تمريرة رائعة من محمد حسن.

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وقام سيد عبد بإشراك عدد كبير من للاعبيه علي مدار شوطي اللقاء وبدأ الشوط الأول بتشكيل مكون من عصام سعد في حراسة المرمي وأسامة الليبي وأحمد كالوشا وحموده سمير وأحمد داهش ومحمود حسونة ومؤمن عاطف وأحمد حسين ومحمد عبد الناصر أوشا وبابا إبراهيم ومحمود السيد.

في الشوط الثاني تم الدفع بأحمد

بدوي في حراسة المرمى وأحمد أشرف و حسام أشرف وكريم الضو وأحمد ساهر ويكا ويسهم وأدهم أحمد ومعتصم شيكا وجودة أيمن ومحمود كهرباء ويوسف مجدي وحازم ممدوح ومحمد حسن.