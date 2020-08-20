تعرّف على أول مواجهات ليفربول في الدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح، نظيره فريق ليدز يونايتد على ملعب آنفيلد في أولى جوالات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا على ملعب الاتحاد، فيما

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على بيرنلي.

ويواجه فريق ليفربول منافسين أقوياء في أولى مبارياته الافتتاحية الثلاث؛ إذ يحل ضيفًا على تشيلسي - الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع-

بعد استضافة ليدز، ثم يلتقي أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول توج ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 20-21 بعدما أنهى موسمة متربعًا على صدارة البريميرليج بـ99 نقطة .

وتوج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد غياب 30 عامًا تحت قيادة الإلماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق.