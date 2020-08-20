تعرف على جدول مباريات أولى جوالات الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 20 أغسطس عن موعد جدول مباريات البرليميرليج المقرر انطلاقها في 12 سبتمبر المقبلة على أن تختتم يوم 23 مايو. وجاء جدول مباريات الدوري الإنجليزي يوم السبت 12 سبتمير كالآتية: ليفربول - ليدز كريستال بالاس - ساوثامبتون فولهام - أرسنال توتنام - إيفرتون وست بروميتش - ليستر Advertisements وست هام - نيوكاسل بينما جاءت مباريات يوم الإثنين 14 سبتمبر كالآتي: برايتون - تشيلسي شيفلد يونايتد - وولفرهامبتون بينما تم تأجيل مباراتي مانشستر يونايتد ضد نظيره مانشستر سيتي بسبب مشاركتهم الأوروبية حتى فترة متأخرة من الموسم. الأوروبية حتى فترة متأخرة من الموسم. ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا، بينما يلتقي فريق مانشستر يونايتد بنظيره بيرنلي. يذكر أن ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح هو حامل لقب المسابقة بعدما حققها لأول مرة بعد غياب 30 عامًا، والأولى في خزانة البريمييرليج التي بدأت عام 1992.

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