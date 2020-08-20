شاهد.. الخطيب وأحمد فتحي في زيارة محمود متولي بعد جراحة الصليبي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأحمد فتحي، قائد الفريق، على زيارة محمود متولي في المستشفى بعدخضوعه لجراحة الرباط الصليبي.
وأجرى محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة الرباطالصليبي في الركبة تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة أسوان بالدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية من دون رد.
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