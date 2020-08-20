بسيوني يحذر لاعبي الطلائع من الاستهانة بطنطا

اجتمع الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش، بقيادة عبدالحميد بسيونى، مع لاعبيه، لمناقشة نقاط القوة والضعف لفريق طنطا، وطالبهم بالتركيز أمام طنطا لحصد النقاط الثلاث من أجل تعديل موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

حذر بسيونى لاعبيه من عدم الاستهانة بالمنافس، مؤكدًا أن الفوز يضمن بداية جديدة من النتائج المتميزة التى تضمن الهروب من مراكز الهبوط.

من المقرر أن يخضع لاعبو الجيش، اليوم الخميس، لمسحة كورونا بمقر النادى استعدادًا لملاقاة طنطا، في الساعة الرابعة عصر السبت المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الـ21

بمسابقة الدورى الممتاز.

وتعادل فريق طلائع الجيش وبيراميدز بهدفين لكل فريق، التي أقيمت باستاد الدفاع الجوى، مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ20 بمسابقة الدوري.

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وينتظم محمد ناصف، لاعب فريق طلائع الجيش، فى تدريبات الفريق بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها لمدة ثلاثة أيام للاحتفال بزفافه، وبات اللاعب جاهزًا للمشاركة فى مباراة طنطا، وذلك بسبب الإيقاف بعد حصوله على ثلاثة إنذارات.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه حسام باولو، مهاجم

الفريق، فى مباراة طنطا، بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز بسبب معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال الحادث الذى تعرض له على طريق الإسماعيلية قبل أيام عدة وتسبب فى تهشم سيارته.

فيما يغيب مهند لاشين، لاعب الطلائع، عن مباراة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة، إذ فاز فى 3 وتعادل فى 9 وخسر 8 لقاءات، وسجل لاعبوه 20 هدفًا، وتلقت شباكه 28 هدفًا، فيما يأتي فريق طنطا في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، إذ فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.