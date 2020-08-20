حسام البدري يحضر قمة الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل في الجولة الـ٢١ من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

يحضر الجهاز الفني من أجل متابعة اللاعبين عن قرب والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية خاصة العناصر التي تشكل القوام الأساسي لمنتخب مصر من القطبين.

في سياق آخر، أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطني عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة من أجل الوقوف على أنسب الحلول التي تراعي تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل

في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفني يضع في اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التي عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من ٥ أشهر عن خوض أية مباريات رسمية وهو ما يحتاج إلى استمرارية في استكمال مسابقة الدوري وخوض اللاعبين لعدد من المباريات؛ أملًا في إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة.

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أوضح بركات أن الجهاز الفني ما يزال يتابع مباريات الدوري ويراقب كل اللاعبين عن كثب لمعرفة النواقص التي يحتاجها جميع العناصر المرشحة للدخول في دائرة اهتمامات المنتخب لا سيما وأن الأسابيع

الماضية من مباريات الدوري الممتاز شهدت تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلة.

وأضاف بأن هناك أكثر من تفكير لاستغلال أجندة أكتوبر المقبل وكل الاحتمالات واردة بما يصب في النهاية على مصلحة المنتخب سواءً بالسماح باستكمال الدوري في فترة التوقف الدولي في حال رأى الجهاز الفني احتياج اللاعبين لمزيد من المباريات، لتفادي أي إصابات مستقبلية مع التدرج في خوض مباريات لمستويات أعلى مع تعويض المنتخب لهذه الفترة قبل أجندة نوفمبر ومنح المنتخب أسبوع إضافي لخوض مباراة ودية للاطمئنان على لاعبيه، موضحًا أن هذا لايعني ضياع فرصة خوض تجمع للمنتخب في أجندة أكتوبر بقوله إن هذا الاتجاه قائم في تفكير الجهاز الفني.

اختتم مدير المنتخب تصريحاته بتأكيده على أن الجهاز الفني لديه وقت لمشاهدة المباريات المقبلة للأندية في جميع الارتباطات؛ لاتخاذ قراره المناسب بما يراعي تجاوز صعوبات هذه المرحلة ودخول مباراتي توجو وكل العناصر في كامل لياقتهم الفنية والبدنية.