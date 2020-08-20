ليدز يونايتد يستعد لتوقيع عقد جديد مع بيلسا

كشفت إدارة نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، عن اقترابها من توقيع عقد جديد، مع مدرب الفريق الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، قبل انطلاق الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما نجح بيلسا في قيادة ليدز للفوز بالشامبيونشيب والتأهل نحو البريميرليج.

وأوضحت صحيفة الميرور الإنجليزية، أن بيلسا وافق على الاستمرار مع ليدز، بعدما أعادهم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عاما، ولكن عقده قد انتهى في الصيف بعدما قادهم للتأهل لكنه سيقود المعسكر الإعدادي، وسيتولى رافائيل الأخ الأكبر لبيلسا، وهو محام ووزير خارجية الأرجنتين السابق، محادثات العقد لأنه ليس لديه وكيل.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي ليدز أنجوس كينير، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس حول تجديد عقد بيلسا: “إنه قريب جدا جدا، هو في ملعب التدريبات يركز بشدة على الاستعدادات للموسم المقبل”.

وأضاف: “التقى به يوميا تقريبا، العقد شئ ثانوي بالنسبة له، كل يوم يعمل مع الفريق، ويقوم بإجراء تحليلاته، نتحدث عن التغييرات التي يريد إجراؤها في ملعب التدريب، واللاعبين الذين يرغب في ضمهم، وكيف سنقوم بتطوير فريق تحت 23 عامًا، انتظر فقط الوقت المناسب لعرض العقد أمامه والتوقيع عليه”.

..