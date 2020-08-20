إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لدوري أمم أوروبا “ظهور تراوري وفاتي”

أعلن المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي، قائمة الماتادور التي تستعد لمواجهتي ألمانيا وأوكرانيا، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، يومي الثالث والسادس من سبتمبر المقبل.

وشهدت القائمة ظهور عدة لاعبين للمرة الأولى رفقة المنتخب الإسباني، وهم: أوناي سيمون، أنسو فاتي، فيران توريس، أداما تراوري، إيريك جارسيا، ميكيل مورينو، ريجيلون، أوسكار رودريجيز المعار من ريال مدريد إلى ليجانيس.

وتحدث إنربكي عن القائمة قائلا: “هذه ستكون قائمة منتخب إسبانيا لو كانت منافسات اليورو تقام الآن، ولا أضع اعتبار للسن في اللاعبين الذين أقوم باستدعائهم”، يذكر أن هذه هي الولاية الثانية لإنريكي مع إسبانيا، بعدما رحل سابقا بسبب مرض ابنته، ليعود منذ أشهر لخلافة مساعده روبرتو مورينو.

وجاءت القائمة كالتالي :

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حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، كيبا أريزابالاجا، أوناي سيمون.

خط الدفاع: سيرجيو راموس، ريجيلون، جايا، باو توريس، خيسوس نافاس، إيريك جارسيا، داني كارفاخال، دييجو يورينتي.

خط الوسط: بوسكيتس، رودري، ميكيل مورينو، فابيان رويز، داني أولمو، تياجو ألكانتارا، أوسكار رودريجيز.

خط الهجوم: أداما تراوري، ماركو أسينسيو، أنسو فاتي، ميكيل أويارزابال، رودريجو، فيران توريس.

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