هل يعود تياجو سيلفا إلى الدوري الايطالي في الميركاتو الصيفي؟

شارفت قصة المدافع البرازيلي “تياجو سيلفا” على الإنتهاء مع باريس سان جيرمان بعد 12 عام مع بطل الدوري الفرنسي.

ويعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجرى مساء الأحد المقبل هو المشهد الختامي لـ “تياجو سيلفا” مع باريس سان جيرمان الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى المباراة الختامية لأعرق البطولات الأوروبية حيث سيواجه بطل الدوري الألماني “بايرن ميونخ” صاحب خمسة ألقاب بالمسابقة.

وعقب المباراة النهائية، سيكون عقد سيلفا مع باريس سان جيرمان قد انتهى، ويحق له الرحيل إلى أي نادٍ آخر بشكل مجاني.

وعندما سُئل سيلفا عن مستقبله مع النادي الباريسي بعد مباراة لايبزيج، قال: “لقد قلت مرات عديدة ما أريد أن أفعله، انني أريد أن ينتهي بي المطاف هنا في أوروبا، تم اتخاذ القرار، الآن أنا مرتاح البال، أعرف ما أنا عليه وكل ما قدمته لهذا الفريق، قلبي سيبقى هنا”.

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في ذات السياق ذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الايطالية اليوم الخميس أن تياجو سيلفا قد توصل إلى اتفاق مع فيورنتينا الإيطالي ليلعب له بداية من الموسم المقبل 2020/2021.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن فيورنتينا، قدم عقدًا للمدافع البالغ من العمر 35 عامًا، مدته عامين براتب سنوي يصل إلى 4 ملايين يورو، وذلك على غرار عقد الفرنسي فرانك ريبيري.

ويمتلك سيلفا خبرات كبيرة في الدوري الإيطالي، حيث شارك مع ميلان في 93 مباراة، وساهم في تتويج الروسونيري بآخر اسكوديتو.

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