رياضة | كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يطلب الاجتماع مع ثلاثي برشلونة.. وسيناريو الرحيل يقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة تعاقده مع الهولندي رونالد كومان من أجل القيادة الفنية للفريق الكتالوني، لمدة عامين، خلفا لكيكي سيتين المُقال.

وأشارت التقارير الصحفية الاسبانيه أن كومان لدية كامل الصلاحيات لبناء فريق جديد حتي على حساب اللاعبين القدامي في النادي.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن كومان قد طلب إجراء محادثات مع كلا من جيرارد بيكيه ، سيرجي روبيرتو ، سيرجيو بوسكيتس من أجل حسم موقف الثلاثي من البقاء في صفوف البلوغرانا.

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وتشير المؤشرات إلى أن كومان سوف يقدم الشكر للثلاثي لبناء فرق جديد من الشباب، لتحقيق دوري ابطال اوروبا للمرة السادسة في تاريخ العملاق الكتالوني.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن برشلونة لدية رغبه قوية في عقد صفقة تبادلية مع نادي مانشستر سيتي بالتعاقد مع جواو كانسيلو مقابل سيرجيو روبيرتو.

ومن جهه أخري أكدت بعض المصادر الانجليزي أن نادي فولهام الانجليزي يطمح في التعاقد مع جيرارد بيكيه، وذلك بعد تصريحات الاخير برغبته في الرحيل عن كامب نو عقب فضيحه بايرن ميونيخ.

يذكر أن كومان سوف يعقد اجتماع طارئ مع الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل حسم مستقبله في برشلونة بعد أنباء رحيله الموسم المقبل.