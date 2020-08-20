رياضة | مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة تعد نارية مع فريق الأهلي يوم السبت المقبل 22 أغسطس في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام الأهلي، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد ابو جبل.

Advertisements

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - الونش - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - محمد أونجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل نادي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يحل الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة.