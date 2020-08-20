رياضة | عمرو وردة يرفض الدوري القبرصي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عمرو وردة يرفض الدوري القبرصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن موقف الدولي المصري عمرو وردة جناح فريق سالونيكا اليوناني من الانتقال للدوري القبرصي هذا الصيف.

وارتبط وردة بالرحيل عن سالونيكا هذا الصيف من اجل الانتقال إلى الدوري القبرصي مع فريق أومونيا.

ووفقا لصحيفة "مترو سبورت" اليونانية، فأن عمرو وردة رفض الانتقال إلى أومونيا، لأنه يرغب في التواجد بمسابقة أكثر قوة من الدوري القبرصي.

واشارت الصحيفة إلى أن عدم اقتناع مدرب سالونيكا اليوناني بعمرو وردة دفع العديد من الاندية لطلب التعاقد معه واستغلال توتر علاقته مع الجهاز الفني لفريقه.