رياضة | فرمان جديد من الخطيب لحسم ملف فايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فرمان جديد من الخطيب لحسم ملف فايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من القلق داخل مسئولو النادي الأهلي، من أنباء رحيل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، عن الفريق وانتقاله لبيراميدز، بحسب ما كشفت تقارير صحفية سويسرية.

وقام محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، بتكليف الثنائى أمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد مرتجى عضو مجلس الإدارة، للتواصل مع فايلر لكشف جميع التفاصيل.

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وأبلغ فايلر إدارة النادى الأهلى أنه لا يفكر فى خطوة مغادرة الفريق، ولم يتواصل معه أحد بشكل رسمى لقيادة بيراميدز.

وأكد المدير الفنى لمجلس الإدارة أنه يضع كل تفكيره فى الوقت الحالى، لقيادة الفريق لحسم لقبى الدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا.