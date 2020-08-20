رياضة | مدير فني سوهاج: نبحث عن مباريات ودية لتجهيز الفريق للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدير فني سوهاج: نبحث عن مباريات ودية لتجهيز الفريق للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق نادي سوهاج تدريباته تحت قيادة احمد خلف الشهير ب"بيبو" المدير الفني للفريق، استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني.

وقال خلف إن الفريق يواجه عدة تحديات خلال هذه الفترة وأهمها عدم وجود فرق لاقامة مباريات ودية للفريق قبل استئناف المباريات، لاسيما وان جميع الدوريات متوقفه فضلا عن ان الفرق القريبة والمشاركة بالقسم الثاني، يصعب مواجهتها حاليا حيث أن هناك مشاركة مع تلك الفرق التي تنافس على الصعود.

وأشار خلف في تصريح خاص ل"الخليج 365 الرياضى" الي ان إدارة النادي في تواصل مستمر مع اقرب الاندية بمحافظة أسيوط لامكانية إقامة مبارتين قبل استئناف المباريات.

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وأضاف الحالة الاقتصادية للنادي، لاتساعد على إقامة معسكر للفريق بعد توقف جميع الأنشطة قرابة الأربعة اشهر، بسبب جائحة كورونا.

وتابع انه لابد من إقامة مبارتين على الاقل قبل خوض المباريات الرسمية للفريق، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين.

يذكر ان فريق سوهاج يحتل المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد22 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة يسعى خلالها الفريق لتحسين ترتيبه بجدول المسابقة.