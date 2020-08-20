رياضة | كوكاكولا يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لإستئناف دوري المظاليم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كوكاكولا يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لإستئناف دوري المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا بقيادة محمد عبدالله، تدريباته الجماعية، بعد قرار اتحاد الكرة لاستئناف دوري القسم الثاني المقرر له 20 سبتمبر بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر .

وقرر محمد عبدالله تقسيم تدريبات الفريق على فترتين صباحية ومسائية، لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين خاصة بعد ابتعادهم عن النشاط الرياضي أكثر من 3 أشهر، ويتدرب الفريق على استاد الشرطة بالعباسية، في مستهل تحضيرات الفريق للعودة للدوري.

وأخطرت اللجنة طبيب بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، التي خضع لها يوم الثلاثاء الماضي، ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد العاملين بالنادي، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الإحترازية والطبية اللازمة.

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وكان لاعبو كوكاكولا الجهازين الفني والإداري قد خضعوا لإجراء مسحة طبية الأولي وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية المقرر إجراؤها لجميع فرق دوري القسم الثاني، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، يوم الاربعاء الماضي.

وكان مجلس ادارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى اسماعيل، قد تعاقد مع محمد عبد الله نجم الاهلى والزمالك والاسماعيلي السابق لتولى المهمة الفنية للفريق خلفا لممدوح عبد الحى .

ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من سيراميكا كليوباترا وبتروجت والزرقا والقناة والترسانة.

ويتكون الجهاز الفنى لعبدلله من كل من ايمن عبد القادر مديرا للكرة ومصطفي محمد طه مدرب عام وحمد صالح مدرب مساعد ومحمد مصطفي مدرب حراس مرمي وحسن وهبي مدير ادارى واحمد حمدى اخصائى علاج طبيعي وبهاء ابراهيم مدلك .