رياضة | موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية تجمع بين الهلال ونظيره الأهلي، مساء غد الخميس الموافق 20 أغسطس الجاري، على ملعب الجوهرة المشتعلة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

سيقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

وستذاع المباراة حصريا عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية والمالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وسيدخل الزعيم اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كاسحا أمام فريق العدالة، بأربعة أهداف دون رد، حيث أحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفين، فيما سجل الثنائي سالم الدوسري والسوري عمر خربين، الهدفين الآخرين وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون الدوري السعودي للمحترفين، فيما تلقى الأهلي هزيمة قاسية أمام نظيره الفيصلي بهدفين دون رد، في ذات الجولة.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمخترفين برصيد 60 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في بالمركز الثالث برصيد 43 نقطة.