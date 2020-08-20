رياضة | الأهلي يعلن نجاح عملية الرباط الصليبي لمحمود متولي ويغادر المستشفى غدًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن نجاح عملية الرباط الصليبي لمحمود متولي ويغادر المستشفى غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن محمود متولي لاعب الفريق، سيُغادر غداً، الجمعة، المستشفى الذي أجرى فيه عملية الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية.
وأوضح أن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي.
وقال عبدالحفيظ، إن متولي سيغادر المستشفى غدا، وإنه حرص على التواصل معه والاطمئنان على حالته بعد إجراء الجراحة.
وتعرض محمود متولي للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة الاثنين الماضي وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.