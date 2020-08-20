رياضة | بالأسماء.. 13 لاعبا يغيبون عن موقعة الأهلي والزمالك في القمة 120

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 13 لاعبا يغيبون عن موقعة الأهلي والزمالك في القمة 120 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة المصرية، على موعد مع قمة جديدة بين الزمالك والأهلي من جديد، في قمة الدوري المصري الممتاز، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 56 نقطة دون خسارة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم لانسحابه أمام الأحمر في الدور الأول.

وتشهد المباراة غياب 13 لاعبا بين صفوف الفريقين في القمة رقم 120 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي

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يفتقد الأهلي بشكل رسمي لـ9 لاعبين وهم محمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب إيقافه10 مباريات على خلفية أحداث مباراة السوبر بالإمارات، كما يغيب كل من رمضان صبحي الذي انتهت إعارته من نادي هيديرسفيلد الإنجليزي، وشريف إكرامي الذي قرر فايلر استبعاده من تدريبات الفريق بسبب تصريحاته مؤخرا وتأكد رحيله بنهاية الموسم، بالإضافة لحسام عاشور.

ويغيب أيضا بسبب الإصابة كل من حسين الشحات، أحمد الشيخ، ومحمد محمود، وكريم نيدفيد ومحمود متولي الذي أصيب بقطع جزئي في الرباط الصليبي أثناء مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان.

غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك في القمة 120 محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور اللذين تم إيقافهما 10 مباريات من لجنة الانضباط باتحاد الكرة على خلفية ما حدث في مباراة السوبر المصري.

بينما يغيب عبد الله جمعة بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي مصر، ومحمد حسن بسبب الإصابة.