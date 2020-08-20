رياضة | لوكاكو مرشح للانضمام إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لوكاكو مرشح للانضمام إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بإبرام صفقة هجومية كبرى من الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الملكي في الموسم المقبل.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن ريال مدريد يبحث عن التعاقد مع مهاجم قوي ومميز خصوصًا بعد فشل صفقة لوكا يوفيتش الذي انضم إلى الميرينجي في صيف 2010 من آنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.

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وأكد الموقع الفرنسي أن البلجيكي روميلو لوكاكو نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي قد دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد في الفترة الحالية.

وأوضح الموقع الفرنسي أن لوكاكو ليس فقط من أجل تعويض صفقة يوفيتش الفاشلة ولكن كتخطيط للمستقبل مع تقدم نجم هجوم الملكي الفرنسي كريم بنزيما في العمر وبلوغه الـ33 من عمره.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن هذه ليست هذه المرة الأولى له التي يرتبط فيها اسم لوكاكو بريال مدريد بل كان مطروحاً على طاولة الملكي قبل انتقاله من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الماضي.