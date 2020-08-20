رياضة | الزمالك يعلن موقف نجمي الفريق من مواجهة الأهلي في القمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن موقف نجمي الفريق من مواجهة الأهلي في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك، عن موقف نجمي الفريق المصابين، من المشاركة في مباراة القمة ضد الأهلي السبت المقبل.

وأكد طبيب الزمالك، على جاهزية لاعبه حازم إمام لخوض لقاء الأهلي المقرر بعد غدٍ السبت في قمة الدوري المصري.

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بينما أوضح الطبيب، أن فرص لحاق لاعب خط الوسط محمد حسن باللقاء أصبحت صعبة بعدما تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية في لقاء مصر المقاصة غاب على إثره عن مباراة إف سي مصر.

وقال طبيب الزمالك إن حسن لازال يخضع لتدريبات علاجية وتأهيلية أملاً في لحاقه بمباراة القمة.

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية روتينية اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا قبل أداء المران الجماعي الذي شهد تعليمات من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بخصوص استغلال الفرص والضغط واستخلاص الكرات.