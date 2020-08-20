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رياضة | قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من ليونيل عن البقاء في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني حسم مستقبله في قلعة كامب نو بعد ساعات من تعيين رونالد كومان مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لكيكي سيتين عقب الخسارة الثقيلة من بايرن ميونيخ الألماني 8-2 في .

كشفت شبكة "TyC Sport" الأرجنتينية عن أن ميسي قرر قطع إجازته الصيفية من أجل العودة والحديث مع كومان وجهًا لوجه من أجل مستقبله مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيجتمع بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ورونالد كومان للحديث عن المرحلة المقبلة والمشروع الجديد في كامب نو.

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