شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر 24 ساعة للزمالك استعدادًا للقمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، الدخول في معسكر مغلق، بداية من غد الجمعة، بأحد الفنادق بالتجمع الخامس، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة.
وسيخوض الفريق تدريباته صباح غدًا بالمعسكر استعدادًا للمباراة.
ويستعد الفريق لمواجهة النادي الأهلي، السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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