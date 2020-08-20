شكرا لقرائتكم خبر عن 6 صفقات مرشحة للانضمام للزمالك: أبرزهم رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من الإعلان عن أسماء الصفقات الجديدة، التي ستنضم للزمالك بداية من الموسم المقبل، فيما تبرز أسماء 6 مرشحين محتملين للانضمام للقلعة البيضاء.

ويتقدم رمضان صبحي، لاعب هيدرسيفلد الإنجليزي، اللاعبين الستة، بعدما تقدم الزمالك، بعرض رسمي لشرائه من ناديه الإنجليزي.

ويأتي الثنائي نبيل عماد دونجا، ورجب بكار، لاعبا بيراميدز، ضم قائمة المرشحين، وكذلك الثنائي المحترف التونسي أيمن المثلوثي، والأنجولي آري بابل، وأخيرًا محمد عبدالعاطي، لاعب وادي دجلة.