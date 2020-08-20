شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعجل حيثيات حكم «كهربا» لبدء خطوات الاستئناف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، خطاب إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وطلب المجلس، في خطابه، سرعة إرسال حيثيات الحكم الصادر لصالح النادي في قضيته ضد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا.

ويرغب مسؤولي الزمالك، في الحصول على حيثيات الحكم، لبدء خطوات الاستئناف ضد العقوبة التي أقرتها اللجنة ضد اللاعب.

وأقرت لجنة فض المنازعات، تغريم اللاعب مايعادل 33 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك.