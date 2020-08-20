شكرا لقرائتكم خبر عن «جيرالدو» يدعم قائمة الأهلي في مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، جاهز للدخول في قائمة الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.
وأوضح عبد الحفيظ أن حالة جيرالدو تحسّنت كثيراً من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة التي كانت عبارة عن آلام في العضلة الخلفية، مُشيراً إلى أن اللاعب سيشارك في مران الغد الجماعي بنسبة كبيرة؛ تمهيداً للانضمام لقائمة الفريق في مباراة الزمالك.
وخاض جيرالدو جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلي الخاص بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة.
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