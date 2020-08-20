شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: حسمنا ملف الصفقات وسنعلنها في الوقت المناسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه تم حسم جميع الصفقات التي ستنضم للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف «منصور» أن جميع الصفقات تم ابرامها بعد الحصول على الرأي الفني من باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن الإعلان سيكون في الوقت المناسب، الذي يتم الاتفاق عليه مع الجهاز الفني.