شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: أحمد الشيخ لن يلحق بلقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» من مصدر مقرب داخل النادي الأهلي أن لاعب الفريق أحمد الشيخ، لن يلحق بمواجهة نادي الزمالك في مباراة القمة التي تقام السبت المقبل.
وأصيب أحمد الشيخ خلال مباراة الأهلي أمام أسوان في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري، على أرضية استاد القاهرة الدولي والتي انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة.
وأصيب أحمد الشيخ في كاحل القدم، وخضع لأشعة طبية لتحديد تأثير الكدمة والإصابة والتي أثبتت عدم قدرته على العودة أمام الزمالك.
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