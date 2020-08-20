شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: فايلر لم يتفاوض للرحيل عن الأهلي..ويرغب في الفوز بالبطولة الأفريقية مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مقرب من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي سعادة الأخير بالتواجد في النادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا، نافياً بشكل قاطع دخوله في أي مفاوضات سواء داخل مصر أو خارج مصر.

وقال مصدر مقرب من المدير الفني فايلر، لـ«المصري اليوم» أنه يسعى للحصول مع النادي الأهلي على البطولة الأفريقية الغائبة عن النادي منذ عام 2013.

وأضاف المصدر على لسان فايلر: «كل ما أثير حول مفاوضاته مع أحد الأندية عار عن الصحة، ويهدف لتقليل التركيز قبل مواجهة نادي الزمالك في الدوري العام والمباريات الأفريقية المقبلة».

وتابع: «فايلر يعرف أن مباراة الزمالك هي بطولة خاصة تهتم بها الجماهير، وهو يحاول أن يكون عند حسن ظن جماهير الأهلي».

وعلمت «المصري اليوم» أن عقد فايلر مع الأهلي لا يحتوى على أي بنود تتضمن رحيله مقابل شرط جزائي وأن المدير الفني اتفق على انه في حال رغبته في الرحيل داخل أفريقيا يدفع 400 ألف دولار قيمة شهرين من عقده.

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