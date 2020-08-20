شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فريقنا الأفضل في إفريقيا وسنحسم القمة لصالحنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن فريقه يعد أفضل فريق في إفريقيا، مؤكدًا أن القوام الأساسي للفريق يضم أفضل العناصر، سواء على المستوى العربي أو الإفريقي. وشدد «منصور» على قدرة فريقه على حسم المواجهة أمام الأهلي لصالحه والفوز بالنقاط الثلاث. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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