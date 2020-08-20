شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» و«عبدالحفيظ» و«فتحي» يدعمون «متولي» بزيارة بعد عملية الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداول رواد التواصل صورة من زيارة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأحمد فتحي، قائد الفريق، للاعب القلعة الحمراء محمود متولي في المستشفى بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي. وكان متولي قد أصيب أثناء مواجهة النادي الأهلي أمام أسوان بالدوري والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثية نظيفة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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